Jack White ha dichiarato che non considera la musica di Taylor Swift noiosa, smentendo eventuali critiche o fraintendimenti. Le sue parole arrivano a seguito di alcune discussioni recenti sull’interprete americana, e lui ha voluto chiarire il suo punto di vista in modo diretto, senza entrare in dettagli o approfondimenti ulteriori. La sua opinione si concentra esclusivamente sul contenuto musicale di Swift.

No, Jack White non pensa che la musica di Taylor Swift sia noiosa. A correggere il tiro, dopo le polemiche degli scorsi giorni, è stato lo stesso cantautore che, attraverso un lungo post pubblicato su Instagram (rimosso dopo ventiquattr’ore, come da lui anticipato), ha voluto chiarire la propria posizione in merito all’articolo che aveva dato origine alla querelle. “Non ho detto che penso che la musica di Taylor Swift sia noiosa”, dice White. “O qualsiasi altro click bait la rete stia cercando di mettere insieme”. Il suo messaggio è una risposta diretta all”intervista da lui rilasciata domenica al Guardian. Alla domanda se alcune delle sue canzoni fossero interamente autobiografiche, il co-fondatore dei White Stripes ha risposto di no. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Jack White chiarisce la sua opinione su Taylor Swift: “Non penso che la sua musica sia noiosa”

