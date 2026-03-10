Izzo allarme rientrato | le ultime sulla ripresa degli allenamenti

Le ultime notizie sull’Avellino indicano che Izzo, che aveva mostrato segni di preoccupazione, ha dichiarato che l’allarme è rientrato. La squadra si sta preparando per la prossima partita contro la Virtus Entella, mentre gli allenamenti continuano sul campo del “Partenio-Lombardi”. La situazione attuale permette di guardare con fiducia alla prossima sfida.

La marcia di avvicinamento dell' Avellino verso lo scontro diretto contro la Virtus Entella entra nel vivo, portando con sé notizie contrastanti dal rettangolo verde del "Partenio-Lombardi". La sessione di allenamento a porte aperte, seguita con passione da una cinquantina di sostenitori biancoverdi ancora galvanizzati dal successo contro il Padova, ha sciolto il nodo più intricato: quello relativo alle condizioni di Izzo. Il difensore, che aveva fatto temere il peggio dopo la distorsione alla caviglia rimediata nell'ultimo turno, ha smaltito i postumi dell'infortunio. Sebbene abbia svolto una sessione di lavoro differenziato insieme a Simic per gestire i carichi, l'allarme è ufficialmente rientrato: Izzo sarà il perno della retroguardia nella delicata trasferta ligure di domenica alle 15:00.

Avellino, allarme rientrato per Izzo. Le ultime sulla ripresa degli allenamenti

