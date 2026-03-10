Izzo allarme rientrato | le ultime sulla ripresa degli allenamenti

Da anteprima24.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime notizie sull’Avellino indicano che Izzo, che aveva mostrato segni di preoccupazione, ha dichiarato che l’allarme è rientrato. La squadra si sta preparando per la prossima partita contro la Virtus Entella, mentre gli allenamenti continuano sul campo del “Partenio-Lombardi”. La situazione attuale permette di guardare con fiducia alla prossima sfida.

Tempo di lettura: 2 minuti La marcia di avvicinamento dell’ Avellino verso lo scontro diretto contro la Virtus Entella entra nel vivo, portando con sé notizie contrastanti dal rettangolo verde del “Partenio-Lombardi”. La sessione di allenamento a porte aperte, seguita con passione da una cinquantina di sostenitori biancoverdi ancora galvanizzati dal successo contro il Padova, ha sciolto il nodo più intricato: quello relativo alle condizioni di Izzo. Il difensore, che aveva fatto temere il peggio dopo la distorsione alla caviglia rimediata nell’ultimo turno, ha smaltito i postumi dell’infortunio. Sebbene abbia svolto una sessione di lavoro differenziato insieme a Simic per gestire i carichi, l’allarme è ufficialmente rientrato: Izzo sarà il perno della retroguardia nella delicata trasferta ligure di domenica alle 15:00. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

izzo allarme rientrato le ultime sulla ripresa degli allenamenti
© Anteprima24.it - Izzo, allarme rientrato: le ultime sulla ripresa degli allenamenti

Articoli correlati

VIDEO | Allarme bomba rientrato in piazza Stesicoro dopo le verifiche degli artificieriL'intervento degli specialisti della questura di Catania è scattato in seguito ai controlli di routine predisposti in occasione delle festività...

Leggi anche: U.S. Avellino, ripresa degli allenamenti: il programma

Avellino, allarme rientrato per Izzo. Le ultime sulla ripresa degli allenamenti

Video Avellino, allarme rientrato per Izzo. Le ultime sulla ripresa degli allenamenti

Una raccolta di contenuti su Izzo allarme rientrato le ultime sulla...

Milano, rientra dopo 7 ore l'allarme al Palagiustizia: nessun ordignoTorna gradualmente alla normalità la situazione presso il Palazzo di Giustizia di Milano, dopo circa sette ore di verifiche e controlli all'interno e all'esterno della struttura a causa di un allarme ... tg24.sky.it

È rientrato l’allarme bomba per cui in mattinata era stato evacuato il tribunale di MilanoAttorno alle 16:30 di venerdì il Palazzo di Giustizia di Milano ha cominciato a riaprire parzialmente dopo che in mattinata era stato evacuato a causa di un presunto allarme bomba. Tutte le attività n ... ilpost.it

Digita per trovare news e video correlati.