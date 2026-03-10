Nella notte tra il 9 e il 10 marzo, nel Golfo di Napoli, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 5.9. L’evento si è concentrato in un’area che comprende la costa napoletana e l’isola di Capri. La profondità del sisma è risultata particolarmente significativa, generando preoccupazione tra la popolazione locale. Al momento, non sono stati segnalati danni o feriti.

Un terremoto di magnitudo 5.9 è stato rilevato nella notte tra il 9 e il 10 marzo nel Golfo di Napoli, in un’area compresa tra la costa napoletana e la zona di Capri. Il dato più significativo riguarda la profondità: l’evento è stato localizzato con un ipocentro a circa 414 chilometri, una quota che lo colloca tra i terremoti profondi, generalmente meno avvertiti in superficie. Secondo le informazioni diffuse dall’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ( Ingv ), la scossa è stata registrata alle 01.01. A queste profondità, le onde sismiche tendono a propagarsi con modalità differenti rispetto agli eventi superficiali e, in molti casi, l’energia che arriva al suolo risulta attenuata, con una percezione ridotta nelle zone più vicine all’epicentro. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Italia, terremoto di magnitudo 5.9! Scossa molto profonda

