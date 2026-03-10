Il 10 marzo 2026 rappresenta una data importante per le aziende italiane, con una crescita del 1,8% nella spesa informatica rispetto all’anno precedente. Tuttavia, l’introduzione dell’intelligenza artificiale sembra procedere con più lentezza nelle piccole e medie imprese rispetto ad altri settori. È quanto emerge dai dati più recenti sulla spesa tecnologica delle imprese italiane.

Il 10 marzo 2026 segna una svolta critica per il tessuto produttivo italiano, dove la spesa informatica delle imprese salirà del 1,8% rispetto all’anno precedente. Questo incremento non è un semplice aumento di budget, ma riflette un cambio di rotta strategico guidato dal Politecnico di Milano attraverso i dati dell’Osservatorio Digital Transformation Academy della School of Management. La crescita si concentra su intelligenza artificiale e cybersecurity, trainata dalla leva pubblica dei fondi PNRR e degli incentivi europei che mobilitano capitali altrimenti fermi. Tuttavia, l’aumento percentuale nasconde una frammentazione profonda nel modo in cui le aziende italiane affrontano la trasformazione digitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IT 2026: +1,8% di spesa, ma l’IA scivola nelle PMI



