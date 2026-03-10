Israele si prepara a finanziare le spese di difesa extra

Israele ha annunciato l’intenzione di destinare un bilancio speciale di decine di miliardi di shekel per coprire le spese di difesa aggiuntive. La decisione riguarda principalmente il finanziamento di operazioni aeree contro l’Iran. La misura sarà adottata per sostenere le attività militari in corso e garantire la sicurezza nazionale.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Israele stanzierà un bilancio speciale di decine di miliardi di shekel per spese extra per la difesa al fine di finanziare la guerra aerea con l'Iran. Lo rendono noto il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich in una dichiarazione congiunta. Restano i timori legati alla stabilizzazione degli approvvigionamenti: anche se la guerra finisse improvvisamente, il riavvio della catena di approvvigionamento non sarà rapido Le dichiarazioni del presidente americano mettono il freno al prezzo del petrolio e i due benchmark di riferimento registrano cali a due cifre mentre rifiatano le Borse dopo una settimana da dimenticare.