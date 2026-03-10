Israele ha deciso di non modificare il proprio regime, ma ha annunciato che la sospensione dei raid verrà concordata con le autorità. Gli Stati Uniti si sono mostrati contrari ai bombardamenti delle raffinerie da parte dell’IDF, che ha spiegato che l’obiettivo è eliminare i razzi nemici. Nel frattempo, l’ex presidente ha contattato lo zar per discutere di Iran e Ucraina.

Stizza Usa per i colpi dell’Idf alle raffinerie. Rubio: «L’obiettivo è eliminare i razzi nemici». Trump chiama lo zar su Iran e Ucraina. Mentre prosegue l’offensiva israelo-americana contro l’Iran, il rapporto tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu tende a farsi sempre più dialettico. Parlando domenica con il Times of Israel, il presidente statunitense ha ribadito l’alleanza con il premier israeliano, sottolineando che decideranno «di comune accordo» quando far cessare le ostilità. «L’Iran avrebbe distrutto Israele e tutto ciò che lo circondava. Abbiamo lavorato insieme. Abbiamo distrutto un Paese che voleva distruggere Israele», ha anche detto. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Israele rinuncia al cambio di regime. «Ma lo stop ai raid sarà deciso insieme»

