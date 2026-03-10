Israele i bunker diventano discoteche | così i giovani esorcizzano la paura degli attacchi iraniani

In Israele, alcuni giovani hanno trasformato i bunker in discoteche, creando spazi di socializzazione sotterranei. Quando scattano gli allarmi, si rifugiano nei rifugi, ma in alcuni casi li adibiscono a locali dove ascoltare musica e ballare. Queste iniziative si svolgono nel contesto di tensioni con l’Iran e degli attacchi missilistici frequenti nella regione.

In guerra è normale cercare il primo rifugio sotterraneo, specialmente durante gli attacchi missilistici. Negli ultimi tempi, però, in Israele c’è un’usanza molto singolare tra i giovani, che hanno adibito i bunker a vere e proprie discoteche. Una piccola luce stroboscopica e uno stereo da cui far partire la musica sono diventati gli strumenti con cui i ragazzi ebrei cercano di esorcizzare gli attacchi balistici provenienti dall’Iran, contrastando il rumore dei bombardamenti con le note e la danza. Succede per lo più a Tel Aviv, come ha riportato Rolling Stone, dove una coppia di sposi ha ultimamente deciso di celebrare il proprio matrimonio in un rifugio, circondata da amici e sconosciuti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

