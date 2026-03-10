Israele ha incendiato i depositi di carburante, causando colonne di fumo nero visibili da Teheran. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti si è mostrato irritato con il primo ministro israeliano durante una conversazione. Dopo dieci giorni dall’avvio delle operazioni congiunte contro l’Iran, si sono verificati i primi segnali di tensione tra gli alleati.

Dieci giorni dopo l’inizio delle operazioni congiunte contro l’Iran, la prima crepa nell’asse tra Stati Uniti e Israele è arrivata da una colonna di fumo nero sopra Teheran. Sabato scorso l’aviazione israeliana ha colpito trenta depositi di carburante nella capitale iraniana, causando incendi visibili a chilometri di distanza e avvolgendo la città in una densa nuvola di fumo. Le forze armate israeliane aveva notificato in anticipo le mosse agli statunitense, come prevede la consueta procedura di coordinamento tra i due alleati. Ma l’ampiezza degli strike ha colto di sorpresa il Pentagono. «Non crediamo fosse una buona idea», ha detto un alto funzionario americano al sito Axios. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Israele brucia i depositi di carburante, e Trump s’innervosisce con Netanyahu

