Nel villaggio di Qlayaa, nel sud del Libano, il prete maronita Pierre Al-Rahi è stato ucciso da militari israeliani. L’omicidio è avvenuto subito dopo i suoi ultimi interventi pubblici. La notizia ha suscitato reazioni a livello internazionale, con il Papa che ha espresso cordoglio senza entrare nei dettagli dell’accaduto. Nessuna altra informazione precisa sulle circostanze dell’operazione è stata resa nota.

Ieri, nel sud del Libano, nel villaggio di Qlayaa, il prete maronita-cattolico Pierre Al-Rahi è stato barbaramente assassinato da Israele subito dopo i suoi ultimi due discorsi pubblici. Parole di sfida pura, pronunciate da un uomo legato visceralmente alla sua terra come tutto il popolo del Libano meridionale: “Io sono disposto a morire in casa mia perché questa è casa mia. Noi siamo costretti a stare sotto al pericolo perché queste sono le nostre case. Non le lasceremo come un teatro per chi vuole cacciarci per usarle a suo piacimento e occuparle, come abbiamo fatto nel 2024, che siamo stati assediati da Israele ed eravamo solo quattro persone”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Israele assassina padre Pierre Al-Rahi in Libano: mi è sembrata troppo generica la frase di cordoglio del Papa

