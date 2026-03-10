Iscrizioni scolastiche cresce l' interesse per i percorsi tecnici e professionali

In provincia di Verona, quest’anno sono 6.772 gli studenti che hanno completato le iscrizioni alle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 20262027, con un aumento rispetto agli anni precedenti. Tra i percorsi scelti, si nota una crescita di interesse per i corsi tecnici e professionali. Le iscrizioni sono state effettuate presso diversi istituti della zona, coprendo una vasta gamma di indirizzi di studio.

Nel Veronese, oltre seimila studenti si preparano ad entrare nelle secondarie di secondo grado, tra conferme per i licei e un forte incremento per la nuova filiera tecnologica In provincia di Verona sono 6.772 gli studenti che hanno completato le procedure di iscrizione alle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 20262027. I primi dati relativi alle scelte delle famiglie scaligere evidenziano un orientamento significativo verso l’istruzione tecnica e professionale, ambiti che insieme raccolgono ormai più della metà delle preferenze totali degli alunni del territorio. Un segnale rilevante arriva dalla nuova filiera tecnologica basata sul modello di studi quadriennale più un biennio di specializzazione, che ha registrato una crescita dai 37 iscritti dello scorso anno agli attuali 113 alunni. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Articoli correlati

Licei battono i tecnici e i professionali, percentuali maggiori a centro (60%) e Sud (59,7%). A Nord tengono Tecnici e ProfessionaliI dati sulle iscrizioni alle scuole secondarie di II grado per l’anno scolastico 20262027 delineano una geografia delle scelte che conferma una...

Percorsi 4+2, ecco i video del Ministero: presentazione dei quadriennali di Tecnici e ProfessionaliIl Ministero ha pubblicato i video di presentazione dei percorsi quadriennali degli Istituti tecnici e professionali della filiera...

Una selezione di notizie su Iscrizioni scolastiche

Temi più discussi: Iscrizione scuola superiore 2026, i licei battono gli istituti tecnici: i dati; Iscrizioni 2026/27, in Veneto boom degli Istituti Tecnici: è la prima regione in Italia. Cresce la filiera 4+2; Iscrizioni scolastiche 2026/2027, boom della filiera 4+2, raddoppiano gli studenti e cresce il Mezzogiorno; Scuola: iscrizioni 2026 in Lombardia, cresce la filiera tecnico-professionale.

Iscrizioni medie: i Licei restano in vetta, cresce l’interesse per il Made in ItalyLe procedure di iscrizione per l’anno scolastico 2026/2027 si sono concluse, delineando un quadro che conferma le ... resegoneonline.it

Iscrizioni 2026/2027, Frassinetti: Cresce la fiducia nelle riforme scolastiche. Filiera 4+2 e Liceo del Made in Italy in forte aumentoI dati ufficiali sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027 confermano l’andamento positivo delle riforme introdotte nel sistema di istruzione. Il Sottosegretario all’Istruzione e al Merito Paol ... orizzontescuola.it

Ecco i primi dati sulle iscrizioni scolastiche a Verona per il 2026/2027 - facebook.com facebook