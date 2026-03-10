Irrompono in un' abitazione in piena notte e minacciano la famiglia con una pistola | poi fuggono con il bottino

Durante la notte, tre individui sono entrati in un’abitazione minacciando con una pistola i tre presenti, tra cui un padre, una madre e un figlio. I malviventi si sono fatti consegnare circa 400 euro in contanti e diversi monili in oro e argento prima di fuggire con il bottino. Nessuno dei presenti ha riportato ferite.

Momenti di puro terrore quelli che padre, madre e figlio avrebbero vissuto la notte tra l'8 e il 9 marzo nella loro abitazione di Colonnella. Tre persone, intorno alla mezzanotte, sarebbero entrate in casa con lo scopo di mettere a segno una rapina. Li avrebbero immobilizzati e costretti a consegnare soldi e preziosi. Indagano i carabinieri Momenti di puro terrore quelli che la notte tra domenica 8 e lunedì 9 marzo avrebbe vissuto una famiglia di Colonnella che, intorno alla mezzanotte, si sarebbe trovata davanti tre malviventi. A riportare la notizia è l’agenzia Adnkronos. Padre, madre e figlio sarebbero stati immediatamente bloccati e poi minacciati. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Articoli correlati

Vigilia dell’Epifania di terrore per un anziano: rapinatori irrompono in casa e lo minacciano con un bastoneL’episodio si è verificato nella serata di ieri, nel centro abitato di Supersano.

Bancomat fatto esplodere a Macherio: i ladri fuggono con il bottinoMacherio (Monza Brianza), 11 gennaio 2026 - Un forte boato ha svegliato la notte scorsa gli abitanti della frazione Bareggia di Macherio per il...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Irrompono in un'abitazione in piena...

Temi più discussi: Irrompono in casa col machete per un debito di droga: la spedizione finisce in violenza; Colonnella, banditi armati irrompono in casa nella notte: famiglia minacciata e rapinata; Irrompono in casa, le strappano la collana d'oro e la picchiano a sangue: notte di terrore per una 69enne; Spedizione punitiva alle porte di Roma: in due irrompono in casa della vittima a colpi di machete e rapinano il padre.

Terrore in casa a Colonnella, tre uomini armati irrompono in casa di notte. Dentro c’era una famigliaColpo intorno alla mezzanotte in una zona periferica: proprietario, moglie e figlio costretti a consegnare contanti e oggetti preziosi. Indagini dei carabinieri tra testimonianze e videosorveglianza. lanuovariviera.it

Entrano in casa di una donna, la aggrediscono e fuggono con il denaro: arrestato un minorenne?L’intervento della volante della Polizia di Stato è scaturito da una segnalazione riguardante una rapina avvenuta in un appartamento situato nel centro di Gallipoli. La vittima, una donna di 50 anni ... leccesette.it

Colonnella, terrore nella notte: banditi armati irrompono in casa mentre la famiglia dorme https://www.abruzzodaily.it/news/citta/teramo/colonnella-terrore-nella-notte-banditi-armati-irrompono-in-casa-mentre-la-famiglia-dorme/3998 - facebook.com facebook

«Senza sì è sempre stupro. Il dissenso non basta». Gli psicologi delle università italiane irrompono nel rovente dibattito sul ddl Bongiorno sulla violenza sessuale. L’Associazione Italiana di Psicologia (Aip), voce scientifica di tremila accademici e ricercatori, p x.com