Irrompono in un' abitazione in piena notte e minacciano la famiglia con una pistola | poi fuggono con il bottino

Durante la notte, tre individui sono entrati in un’abitazione minacciando con una pistola i tre presenti, tra cui un padre, una madre e un figlio. I malviventi si sono fatti consegnare circa 400 euro in contanti e diversi monili in oro e argento prima di fuggire con il bottino. Nessuno dei presenti ha riportato ferite.

Momenti di puro terrore quelli che padre, madre e figlio avrebbero vissuto la notte tra l'8 e il 9 marzo nella loro abitazione di Colonnella. Tre persone, intorno alla mezzanotte, sarebbero entrate in casa con lo scopo di mettere a segno una rapina. Li avrebbero immobilizzati e costretti a consegnare soldi e preziosi. Indagano i carabinieri Momenti di puro terrore quelli che la notte tra domenica 8 e lunedì 9 marzo avrebbe vissuto una famiglia di Colonnella che, intorno alla mezzanotte, si sarebbe trovata davanti tre malviventi. A riportare la notizia è l’agenzia Adnkronos. Padre, madre e figlio sarebbero stati immediatamente bloccati e poi minacciati. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

