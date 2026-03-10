Iran Von der Leyen | ‘non versare lacrime per il regime iraniano’

La presidente della Commissione Europea ha dichiarato che non si dovrebbero piangere le vittime del regime iraniano, accusato di aver causato morte e repressione nel paese. La sua frase si inserisce in un contesto di critiche rivolte alle azioni del governo iraniano e alle proteste che coinvolgono il suo popolo. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento a Bruxelles.

Bruxelles – “Non si dovrebbero versare lacrime per il regime iraniano che ha inflitto morte e imposto la repressione al suo stesso popolo. E questo ha causato devastazione e destabilizzazione in tutta la regione attraverso i suoi rappresentanti armati di missili e droni. Molti iraniani, all’interno del Paese, in Europa e nel mondo, hanno celebrato la scomparsa dell’Ayatollah Khamenei. Così come molte altre persone nella regione. Sperano che questo momento possa aprire la strada verso un Iran libero. (Iran libero? Trump vuole lo stretto di Hormuz e il controllo del petrolio, ndr) Il popolo iraniano merita libertà, dignità e il diritto di decidere del proprio futuro, anche se sappiamo che sarà pieno di pericoli e instabilità durante e dopo la guerra”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

