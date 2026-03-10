L'Iran e l'Ucraina sono al centro di tensioni che coinvolgono diversi attori e influenzano l'economia mondiale. Le crisi nei rispettivi territori hanno portato a interruzioni nelle forniture energetiche e a instabilità nei mercati internazionali. Le conseguenze di questi conflitti si riflettono sui prezzi del petrolio e sui flussi commerciali, creando un quadro di incertezza che si estende ben oltre le aree interessate.

Lo shock energetico della Terza guerra del Golfo ha subito la sua giornata più acuta nella giornata di lunedì 9 marzo salvo poi rientrare sulla scia delle parole (apparentemente) distensive di Donald Trump su una prossima fine del conflitto con l’Iran dopo una telefonata col presidente russo Vladimir Putin. L’ottovolante dell’economia. Come ha ricordato nella giornata odierna Silvia Berzoni nel podcast Morning Finance, la seduta di ieri passa alla storia della finanza: l’ottovolante del prezzo del petrolio Brent e Wti ha prodotto prima, in apertura di settimana, la massima impennata e poi la massima variazione intra-day del greggio, che da 120 dollari all’apertura dei mercati asiatici si è trovato a 88 dollari in chiusura di seduta americana. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Iran, Ucraina e non solo: le guerre incrociate che perturbano l’economia globale

Articoli correlati

Iran, Ucraina, Gaza e le altre: pacifisti in piazza contro tutte le guerreAutore dell'iniziativa è il Forum permanente per la Pace delle Marche che chiede l'intervento della diplomazia a ogni livello e la fine di ogni...

Guerra in Iran, aumento dei prezzi del petrolio: colpita l’economia globaleGli attacchi statunitensi e israeliani all’Iran e la conseguente risposta militare di quest’ultima stanno generando degli effetti immediati sul...

Una raccolta di contenuti su Iran Ucraina e non solo le guerre...

Temi più discussi: Perché ora è Trump a chiedere aiuto all’Ucraina contro i droni Shahed iraniani; Intervista a Zelensky: Putin ha perso l'inverno. Ma ora la guerra in Iran potrebbe metterci in difficoltà, ecco perché; Trump punta a una soluzione venezuelana ma potrebbe finire come Putin in Ucraina; Aggredire l’Iran è meno grave che aggredire l’Ucraina?.

È il 1.476° giorno di guerra in Ucraina Zelensky preoccupato: «Con la guerra in Iran meno attenzione al nostro supporto». Trump: «Trovi un accordo, Putin è pronto» Così ...Le notizie di martedì 10 marzo sul conflitto in Ucraina, in diretta. Tra i due leader colloquio telefonico di circa un'ora. Trump: «Gli ho detto che ci potrebbe aiutare di più se mettesse fine alla gu ... corriere.it

Trump-Putin, telefonata su Iran e Ucraina. Cremlino: «Avanzata russa in Donbass convinca Kiev a trattare. In Iran serve rapida soluzione»Donald Trump e Vladimir Putin hanno avuto una coversazione telefonica per parlare dela situazione in Iran e dei negoziati in Ucraina. Si è trattato di una ... ilmessaggero.it

Per Pete Hegseth gli attacchi non si fermeranno finché l'Iran «finché non sarà completamente sconfitto». Il segnale, secondo il capo del Pentagono, che Teheran sta per cedere - facebook.com facebook

“La guerra in Iran è praticamente finita. Il mondo è più sicuro”. Così Trump dalla sala da ballo del suo golf club a Miami il 9 marzo dopo una telefonata con il presidente russo Vladimir Putin. Poche ore dopo, nuovi raid statunitensi e israeliani hanno colpito dive x.com