Il precedente presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che gli Stati Uniti non si fermeranno in Iran fino a ottenere la sconfitta completa del nemico. Durante un intervento pubblico ha affermato che l’operazione in Iran sta procedendo bene e che continueranno fino a sconfiggere totalmente l’avversario. Nessun dettaglio sui tempi o sulle modalità dell’azione.

Nell’operazione in Iran “fin qui tutto bene: non molleremo finché il nemico non sarà totalmente e decisamente sconfitto”. Lo ha detto Donald Trump riferendo che le forze americane hanno distrutto 46 navi iraniane in tre giorni e mezzo. “Siamo più determinati che mai a raggiungere la vittoria finale. In un certo senso abbiamo già vinto, ma non abbastanza”, ha detto. “Il mondo ci rispetta in questo momento più di quanto ci abbia mai rispettato prima. E grazie ai repubblicani, a voi del Congresso, gli Stati Uniti hanno di gran lunga l’esercito più forte e potente sulla faccia della terra”. Lo ha detto il presidente Donald Trump, incontrando i repubblicani del Congresso al Trump National Doral di Miami. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Iran, Trump: “Non ci fermeremo fino alla sconfitta del nemico”

Articoli correlati

Iran, il nemico alle porte. Trump: “Sarebbe fantastico non attaccare”Resta alta la tensione in Iran, dopo l’invio di navi statunitensi nell’area ma Trump dichiara: “Sarebbe fantastico non attaccare”.

Trump pronto a prendere il controllo del Venezuela: “Governeremo fino alla transizione, gestiremo il petrolio e ci guadagneremo”Trump annuncia che gli Usa governeranno il Venezuela fino a una transizione sicura e gestiranno anche il petrolio di Caracas.

Guerra Iran-Usa vicina Trump: «Non ho ancora deciso»

Approfondimenti e contenuti su Iran Trump Non ci fermeremo fino alla...

Temi più discussi: Trump invoca la resa incondizionata dell’Iran, mentre si intensificano i bombardamenti; Le 5 grandi incognite della nuova guerra di Donald Trump contro l'Iran; La guerra in Medio Oriente - La giornata del 6 marzo LIVE BLOG; Attacco Usa-Israele a Iran. Trump non arretra. Dubbi in Senato e appello dei vescovi Usa alla diplomazia.

Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in IranLeggi su Sky TG24 l'articolo Iran, Trump: 'Operazioni vanno bene, guerra quasi finita. Ora mondo è più sicuro' ... tg24.sky.it

L'Iran si scusa con i paesi del Golfo, ma 'non ci arrenderemo mai'. Nuovi raid israeliani nel nono giorno di guerraTeheran ai Paesi vicini: 'Se non ci attaccate, ci fermiamo' e avverte: 'Colpiremo solo le navi Usa e di Gerusalemme'. Rebus successione per la Guida Suprema. Trump valuta l'invito di truppe di terra e ... ansa.it

Donald Trump dice che "la guerra con l’Iran è praticamente conclusa", "non questa settimana, ma presto", mentre il segretario di Stato Rubio indica la distruzione del suo programma missilistico come l’obiettivo che consentirebbe di proclamare la vittoria e ferm - facebook.com facebook

Petrolio e glifosato In Libano e in Iran disastri ambientali: nuove armi dell’Idf. Produttori. Immunità dalla Casa Bianca a Bayer &C. @rantoniucci x.com