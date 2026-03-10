Iran Trump | No a Khamenei Teheran ha bisogno di un altro leader interno

L'ex presidente degli Stati Uniti ha commentato la nomina di Mojtaba Khamenei come nuovo leader iraniano, affermando che l’Iran ha scelto il leader sbagliato. Trump ha espresso il suo giudizio sulla scelta, senza però considerare Mojtaba Khamenei come un leader destinato a durare. La questione riguarda la decisione di Teheran di individuare un nuovo guida in un momento di tensione politica.

(Adnkronos) – L'Iran ha scelto il leader sbagliato. Donald Trump boccia la nomina di Mojtaba Khamenei a Guida Suprema ma rifiuta di considerare il figlio dell'ayatollah Ali Khamenei un 'dead man walking'. "Ha un bersaglio sulla schiena? Non voglio dirlo, sarebbe inappropriato", frena il presidente degli Stati Uniti nella conferenza stampa tenuta a Miami per. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

