Mojtaba Khamenei, nuovo leader dell’Iran e figlio della Guida Suprema, non è ancora apparso in pubblico da quando è stato eletto domenica sera dall’Assemblea degli esperti, dopo la morte del padre avvenuta il 28 febbraio. Sul suo conto circolano voci che parlano di un possibile ferimento, di paura di essere colpito o di una sua eventuale morte, ma non ci sono conferme ufficiali.

“È ferito “, “Non si espone per paura di essere ucciso”, “Forse è morto “. Sono tante le voci su Mojtaba Khamenei, il nuovo leader dell’ Iran eletto domenica sera nuova Guida Suprema della Repubblica islamica dall’Assemblea degli esperti, dopo l’uccisione del padre il 28 febbraio scorso. L’unica cosa certa è che il 56enne, secondogenito di Ali Khamenei e figlio prediletto che parla fluentemente inglese (oltre che proprietario immobili di lusso nel Regno Unito ), non è ancora apparso in pubblico. Lunedì – mentre a Teheran e in altre città iraniane folle di persone si che sono riversate in piazza, sfidando i bombardamenti, per giurare il proprio sostegno al nuovo leader – Iran International, citando i media locali, annunciava il primo discorso di Mojtaba Khamenei entro poche ore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Iran, perché Mojtaba Khamenei non è ancora apparso in pubblico: l’ipotesi del ferimento o la paura dei raid

Articoli correlati

Leggi anche: Mojtaba Khamenei, figlio del defunto leader Ali, è la nuova Guida Suprema dell’Iran. Israele furiosa promette: “È un bersaglio dei nostri raid, lo prenderemo”

Leggi anche: Iran, Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema: a quando la prima apparizione in pubblico?

Una selezione di notizie su Mojtaba Khamenei

Temi più discussi: Mojtaba Khamenei e quella rete di investimenti e potere dietro la sua nomina a nuova Guida Suprema dell'Iran; Mojtaba Khamenei è la nuova guida suprema iraniana. Chi è e quali scenari possono aprirsi; Mojtaba Khamenei guida l’Iran: la vittoria delle Guardie della Rivoluzione e il malcontento del clero; Case di lusso, vita dorata a Londra: Mojtaba Khamenei è la nuova Guida Suprema.

Iran, Mojtaba Khamenei eletto nuova Guida Suprema. Ecco chi èDopo la morte di Ali Khamenei, Teheran ha scelto la sua nuova Guida Suprema. L'Assemblea degli esperti iraniana ha infatti eletto il figlio secondogenito del defunto leader, Mojtaba Khamenei, sotto la ... tg24.sky.it

Mojtaba Khamenei non potrà rimanere nascosto a lungoLa nuova Guida Suprema dell'Iran deve governare un paese da 92 milioni di abitanti nel pieno di una guerra, ma Israele ha già detto di volerlo uccidere ... ilpost.it

Morto un Khamenei se ne fa un altro. Mojtaba Khamenei, secondo figlio dell’ayatollah Ali Khamenei, è stato indicato come nuovo leader supremo dell’Iran. La sua nomina rappresenta un segnale della continuità delle correnti più conservatrici all’interno del si - facebook.com facebook

Che fine ha fatto Mojtaba Khamenei Il nuovo leader dell’Iran scomparso dopo l’attacco a Teheran x.com