Iran | Negoziati con Usa non all’ordine del giorno attacchi finché necessario

Il ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato che il suo Paese continuerà gli attacchi finché sarà necessario, escludendo qualsiasi possibilità di negoziati con gli Stati Uniti. Questa posizione arriva dopo che il presidente americano ha affermato che la guerra con l'Iran si concluderà molto presto. L’Iran ha precisato che al momento non sono in programma colloqui con gli Stati Uniti.

