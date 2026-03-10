Iran Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema | a quando la prima apparizione in pubblico?

In Iran, Mojtaba Khamenei è stato ufficialmente nominato come nuova Guida Suprema, mettendo fine alla disputa per la successione. Dopo la decisione, chierici, politici e militari hanno espresso il loro sostegno al nuovo leader. Restano ora da vedere i tempi e le modalità della sua prima apparizione pubblica.

Il conflitto per la successione si è concluso. Chierici, politici e militari si sono uniti nel sostenere il nuovo leader. Il nuovo guida della Repubblica Islamica è stato insignito del titolo di ayatollah Come si apprende dal Corriere della Sera, nella splendida piazza Imam, una vasta folla si è raccolta per celebrare l’elezione della terza Guida Suprema dell’Iran. Sullo sfondo, però, s’intravedevano fumo e si udivano gli echi cupi dei bombardamenti condotti da Israele e Stati Uniti. Nemmeno le esplosioni sembravano però scuotere i sostenitori del regime, impegnati a scandire slogan e a esibire le immagini dell’ayatollah ucciso il 28 febbraio insieme al suo successore, Mojtaba Khamenei, figlio del defunto leader. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

