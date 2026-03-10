In Iran, numerosi voli sono stati cancellati, lasciando molti cittadini in attesa di rientrare nel paese. Silvia Zannini, proprietaria di Linktours insieme a suo fratello, ha commentato che sono in attesa e osservano quanto accade. La situazione ha generato una forte preoccupazione tra chi cerca di tornare a casa e chi organizza i viaggi. I voli annullati hanno creato disagi e incertezze tra i viaggiatori.

"Siamo alla finestra, vediamo quello che succede", Silvia Zannini è la titolare, con il fratello Simone, di Linktours in via Garibaldi. Gli occhi sono puntati a quel quadrante strategico, una rotta privilegiata per chi vola verso Oriente. Dubai, Emirati Arabi, Oman, i paesi del Golfo e il Medio Oriente. Accanto alle aree più coinvolte come Iran, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Libano, compaiono ora destinazioni più vicine all’Europa, come la Turchia. L’escalation del conflitto continua a creare difficoltà nei collegamenti aerei e nei rientri verso l’Italia. Silvia Zannini ha toccato con mano la difficile situazione. La scorsa settimana – venerdì – sono riusciti a far rientrare in Italia due giocatori del torneo di tennis challenger di Fujairah, negli Emirati Arabi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Iran, la gelata sui viaggi. Una scia di voli annullati: "Tanti concittadini rientrano. La preoccupazione è forte"

Articoli correlati

Leggi anche: Iran,Palazzo Chigi:forte preoccupazione

Attacco all’Iran, fermi migliaia di voli nel mondo: bloccati anche i viaggi per Asia, come chiedere i rimborsiMigliaia di voli sono fermi negli aeroporti del mondo a causa dell'attacco Usa-Israele all'Iran e in seguito alla risposta di Teheran.

Tutti gli aggiornamenti su Iran la gelata sui viaggi Una scia di...

Temi più discussi: Iran, la gelata sui viaggi. Una scia di voli annullati: Tanti concittadini rientrano. La preoccupazione è forte; Dazi, energia e guerre: Investitori timorosi. Nuova crisi dell’auto; Conti pubblici | le prospettive con Iran e spese difesa e pensioni.

Iran, il rapporto gela Trump: improbabile rovesciare il regime di Teheran(Adnkronos) – Donald Trump vuole ‘eleggere’ il nuovo leader dell’Iran. Le ambizioni del presidente degli Stati Uniti, però, rischiano di rivelarsi un’illusione. Il ‘regime change’ apparentemente non è ... msn.com

Iran, attacco preventivo di Israele e Usa. Escalation in Medioriente. Ecco cosa sappiamoLeggi su Sky TG24 l'articolo Iran, attacco preventivo di Israele e Usa. Escalation in Medioriente. Ecco cosa sappiamo ... tg24.sky.it

Trump sente Putin, telefonata di un'ora sull'Iran. Il presidente Usa: «Guerra in pratica conclusa» - facebook.com facebook

Rivedi l'ultima edizione di #Tg2000 - #9marzo #Iran #MedioOriente #Teheran #Nato #Turchia #ArabiaSaudita #Bahrain #Libano #Israele #Beirut #G7 #CransMontana #Mattarella #LeoneXIV x.com