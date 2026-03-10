Iran la diretta Hormuz petroliera scortata | foto cancellata e smentita

Durante la prima conferenza stampa in presenza da parte di un rappresentante iraniano dopo gli attacchi di Usa e Israele, si è parlato di un incidente a Hormuz, dove una petroliera è stata scortata. La foto che mostrava l'evento è stata successivamente rimossa e si è verificata una smentita ufficiale riguardo quanto mostrato. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’incidente è stata fornita.

Nella sua prima conferenza stampa in persona da quando Usa e Israele hanno attaccato l'Iran, il presidente Donald Trump prima ha detto che la guerra "finirà molto presto" e dichiarato che le forze iraniane "hanno perso tutto, non hanno più niente, non hanno più leadership", ma poi, rispondendo alle domande dei giornalisti, Trump è tornato a essere minaccioso, dicendo che l'attacco statunitense "potrebbe diventare ancora più aggressivo" se i leader iraniani cercheranno di interrompere l'approvvigionamento energetico mondiale. Segui qui le notizie di oggi in diretta: Ore 20.52 - Cnn, Iran piazza mine nello Stretto di Hormuz L'Iran ha iniziato a piazzare mine nello Stretto di Hormuz.