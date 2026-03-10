In Italia si è scoperto che esistono alcuni orfani di Khamenei, iraniani e musulmani di varie nazionalità, inclusi italiani. Questi individui partecipano a commemorazioni e condividono sui social balletti in suo onore, definendolo il loro leader. La presenza di queste figure ha attirato l’attenzione su un fenomeno poco conosciuto.

In Italia si è scoperto che esistono gli orfani di Khamenei. Sono iraniani (pochi), ma anche musulmani di diversa nazionalità e, soprattutto, italiani. Da quando Israele e Usa hanno condotto il raid contro il regime di Ali Khamenei, uccidendo l’ayatollah e di fatto decapitando la teocrazia islamica, si assiste a manifestazioni in supporto del regime iraniano, a vere e proprie veglie funebri e a manifestazioni in cui si dipinge Khamenei quasi come un santo in terra. Ma non solo, perché basta fare un giro su TikTok per trovare anche video in cui si inneggia ad Hamas, Hezbollah e al bombardamento di Tel Aviv. Solo pochi giorni fa, davanti all’ambasciata Usa a Milano, un gruppetto sparuto di persone, alcune iraniane e altre no, hanno scandito cori tra cui “ Khamenei è il nostro leader”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Iran, gli orfani di Khamenei tra commemorazioni e balletti social: “È il nostro leader”

Articoli correlati

L’Iran dichiara «terroristi» gli eserciti Ue. Khamenei minaccia: «Attacco Usa scatenerà guerra regionale». Libero il leader della protestaIl Parlamento iraniano ha designato gli eserciti dei Paesi dell’Unione europea come «gruppi terroristici».

"Il nome di Khamenei come leader dell'Iran continuerà"Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e...

Altri aggiornamenti su Iran gli orfani di Khamenei tra...

Discussioni sull' argomento Guerra in Iran, dai sistemi anti-droni alle navi: gli aiuti militari italiani; Tv7 | TV7 - Puntata del 06/03/2026; L’incubo del caos globale; Colpita da missili una scuola femminile, la Mezzaluna Rossa iraniana: Strage di bambine, 108 le vittime.

“La guerra in Iran è praticamente finita. Il mondo è più sicuro”. Così Trump dalla sala da ballo del suo golf club a Miami il 9 marzo dopo una telefonata con il presidente russo Vladimir Putin. Poche ore dopo, nuovi raid statunitensi e israeliani hanno colpito dive x.com

Corriere della Sera. . I Guardiani della Rivoluzione iraniani hanno affermato che «decideranno la fine della guerra», in risposta a Donald Trump che aveva dichiarato che la guerra contro l'Iran sarebbe «finita presto». «Saremo noi a decidere la fine della guerr - facebook.com facebook