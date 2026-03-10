Iran Gabanelli replica a Mentana | Dio non ci ha ordinato di metterci a 90° gli Usa si comportano da nemici - VIDEO VIRALE

Milena Gabanelli ha risposto a Enrico Mentana durante una diretta televisiva, commentando le posizioni degli Stati Uniti e il ruolo di Dio. La giornalista ha affermato che gli Usa si comportano da nemici e ha precisato che Dio non ha dato ordini di agire in modo particolare. La sua dichiarazione è diventata rapidamente virale sui social media.