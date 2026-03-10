Iran Gabanelli replica a Mentana | Dio non ci ha ordinato di metterci a 90° gli Usa si comportano da nemici - VIDEO VIRALE
Milena Gabanelli ha risposto a Enrico Mentana durante una diretta televisiva, commentando le posizioni degli Stati Uniti e il ruolo di Dio. La giornalista ha affermato che gli Usa si comportano da nemici e ha precisato che Dio non ha dato ordini di agire in modo particolare. La sua dichiarazione è diventata rapidamente virale sui social media.
Virale la risposta data da Milena Gabanelli al direttore del notiziario su La7 Enrico Mentana: rispondendo (indirettamente) alle ambiguità politiche del governo Meloni e "rialzando" l'Italia dal debito storico con gli Usa, la giornalista ha definito Trump un "nemico" che ci espone a nuovi rischi per. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Articoli correlati
Leggi anche: Gabanelli a Mentana: “Dio non ci ha ordinato di metterci a 90 gradi con gli Usa. Trump si sta comportando da nemico”
“A 90 gradi…”. Il commento di Milena Gabanelli a Enrico Mentana, gelo al TgLa7Un intervento durato pochi secondi, ma capace di accendere immediatamente il dibattito.