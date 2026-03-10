Iran esplosione nel cuore della capitale libanese Beirut

Nella mattinata del 10 marzo, l’aviazione israeliana ha colpito un sobborgo meridionale di Beirut, causando un’esplosione potenta. La deflagrazione ha fatto tremare la capitale libanese, sollevando una colonna di fumo denso che si è alzata sopra il centro cittadino. Testimoni riferiscono di aver visto le fiamme e di aver sentito il boato a distanza.

Nella mattinata del 10 marzo l'aviazione israeliana ha colpito un sobborgo meridionale di Beirut. Una forte esplosione ha scosso la capitale libanese e una colonna di fumo denso si è alzata sul centro cittadino. L'attacco è avvenuto dopo che l'esercito di Tel Aviv aveva avvertito la popolazione che avrebbe lanciato raid su diverse zone a sud di Beirut per colpire i militanti di Hezbollah.