Iran come cambia il regime L’analista | Si è irrigidito ora rischia di indebolirsi

Il regime in Iran si sta rafforzando con un'elezione che ha portato a un ulteriore irrigidimento delle sue posizioni. Secondo un analista, questo cambiamento potrebbe avere conseguenze diverse nel medio termine, con il rischio che il regime possa alla fine indebolirsi. La situazione politica attuale evidenzia un governo più severo rispetto al passato, mentre le possibili ripercussioni restano ancora da valutare.

Roma, 10 marzo 2026 – Un’elezione che segna un irrigidimento del regime e che nel medio termine potrebbe finire per indebolirlo. Lorenzo Trombetta, analista del Medioriente per Ansa e Limes e di recente in libreria con il volume ‘Damasco’, dà una sua lettura sulla scelta della nuova Guida suprema in Iran. A chi piace e chi non piace questa elezione? “Non piace ad ampi segmenti della popolazione iraniana, a chi sperava in un cambiamento profondo, o almeno in una svolta riformista dell’apparato di potere. La scelta di Mojtaba Khamenei va invece nella direzione della continuità, anche familiare. Da quello che dicono molti osservatori dell’Iran, rappresenta una linea molto intransigente, sia sul piano interno sia su quello della politica estera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

