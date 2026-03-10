Negli ultimi giorni si succedono diverse dichiarazioni riguardo alla situazione in Iran, con esponenti di Stati Uniti e Israele che avvertono di possibili azioni decisive. Le parole si alternano tra minacce e richiami alla fermezza, mentre il conflitto continua a far parlare di sé senza indicazioni chiare su una conclusione imminente. La tensione rimane alta e le parti coinvolte sembrano prepararsi a ulteriori sviluppi.

Negli ultimi giorni arrivano segnali contrastanti su quando e come potrebbe terminare il conflitto in Iran. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato "non abbiamo ancora finito". Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump invece ha lasciato intendere che, se i prezzi del petrolio dovessero continuare ad aumentare per la chiusura dello Stretto di Hormuz, il l'attacco diventerà ancora più aggressivo Negli ultimi giorni arrivano segnali contrastanti su quando e come potrebbe terminare il conflitto in Iran. Diverse dichiarazioni sulle prospettive future sono arrivate sia dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sia dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran alle strette, Trump e Netanyahu avvertono: ‘Li annienteremo’

Articoli correlati

Iran, Netanyahu negli Usa: vedrà Rubio alle 15, poi incontro con Trump(Adnkronos) – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu incontrerà alle 9 del mattino locali (le 15 italiane di oggi, mercoledì 11 febbraio) il...

Iran, regime e leader supremo alle strette: morti in un attacco aereo genero e nuora di KhameneiLa notizia, ancora non confermata ufficialmente dalle autorità iraniane, si inserisce nel contesto delle pesanti operazioni congiunte Usa-Israele...

Iran, Di Bella: Trump e Netanyahu sopravvivono grazie alla guerra, forse

Approfondimenti e contenuti su Iran alle strette Trump e Netanyahu...

Discussioni sull' argomento Perché Trump ha attaccato l'Iran ora? Le sei ragioni che lo hanno convinto; C'è una partita sul nucleare e gli Usa la stanno giocando con l'Arabia Saudita di Bin Salman; Stati Uniti - Israele: il conflitto con l'Iran si sta allargando; Trump e Netanyahu vogliono mobilitare i curdi contro l'Iran.

Guerra Iran, Trump: Prevediamo 4-5 settimane, Irgc spara su Paesi Golfo e chiude stretto di HormuzIl presidente Trump ha parlato di operazione di 4-5 settimane per un conflitto che, oltre a Iran e Paesi del Golfo, coinvolge ora il Libano e potenzialmente l'Europa, visti i droni lanciati da Hezbo ... msn.com

Guerra all'#Iran, si muove anche la #Turchia: "Schierati i missili Patriot, consultazioni con la #Nato". Il nodo dell'export #petrolio, #Trump: "Se Teheran lo blocca, colpiremo 20 volte più forte" | LA DIRETTA - facebook.com facebook

“La guerra in Iran è praticamente finita. Il mondo è più sicuro”. Così Trump dalla sala da ballo del suo golf club a Miami il 9 marzo dopo una telefonata con il presidente russo Vladimir Putin. Poche ore dopo, nuovi raid statunitensi e israeliani hanno colpito dive x.com