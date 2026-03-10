Giovedì 12 marzo 2026 alle 17.30 si terrà un evento dedicato a Ippocrate di Cos e alla sua influenza sull'arte medica, presso la sala San Luca dell'Abbazia di Santa Giustina, con ingresso dietro alla basilica in Via G.

Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Giovedì 12 marzo 2026 alle ore 17.30 presso la sala San Luca dell'Abbazia di Santa Giustina (ingresso dietro alla basilica, Via G. Ferrari 2A), l’associazione San Daniele APS propone la conferenza dal titolo: Ippocrate di Cos e "l'arte lunga". Ippocrate di Cos (V sec. a.C.), celebre medico greco antico, è un personaggio quasi leggendario, al punto che, alle ben più note questioni omerica e socratica, se ne può aggiungere una ippocratica. C’è pure spazio per un paradosso: mentre riguardo alla vita e alla personalità di Socrate di Atene, che non avrebbe scritto nulla, ci sono numerose e ampie testimonianze, di Ippocrate, sotto il cui nome sono tramandati moltissimi testi, invece si sa davvero assai poco. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Articoli correlati

Leggi anche: Addio al restauratore Benigni, una lunga fedeltà all’arte

La lunga notte dell’arte: tutte le curiositàÈ arrivato il giorno dell’anno in cui Bologna è una comunità unita in nome dell’arte e della creatività che si dipana in ogni luogo, spazio,...

Boring History for Sleep: Beyond Cleopatra: Forgotten Beauty Rituals and Hygiene Habits of the Past

Contenuti e approfondimenti su Ippocrate di Cos e l'arte lunga

Temi più discussi: Dopo oltre quarant'anni chiude Sahara, il primo ristorante eritreo a Roma; L'ossessione della longevità: quando inseguire la salute si trasforma in una malattia; Marche, la scelta delle superiori, Il declino del liceo classico e la transizione tecnologica; La bara è uscita tra le note della canzone Guerriero di Marco Mengoni. Visibilmente commossa la madre del piccolo Domenico, che ha dedicato al figlio il pezzo, canta diverse parti della canzone. Segui tutti gli aggiornamenti su Rainews.it.

Novità su Huffpost. C'è Ippocrate, la newsletter gratuita che parla di salute e ricercaUna persona informata è un cittadino più consapevole. Questo è vero in qualunque ambito della vita quotidiana, a maggior ragione per quanto riguarda la salute. Proprio per questo nasce Ippocrate, la ... huffingtonpost.it

Zuppa di Ippocrate: ricetta, origini e basi scientifiche. Fa davvero bene alla salute?La minestra o zuppa di Ippocrate è un piatto che sarebbe stato ideato dallo studioso considerato il padre della medicina scientifica. Questa zuppa sarebbe stata creata da Ippocrate per la cura dei ... gazzetta.it

“Il movimento è la medicina più potente che esista.” Ippocrate Buon inizio settimana. Daniela Profeta Segreteria & Accoglienza - facebook.com facebook