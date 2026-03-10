Io posso la pallavolo femminile tra Iran Pakistan e i diritti delle donne raccontata da Alessandra Campedelli

Sabato 14 marzo 2026, al Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona, si terrà un evento con Alessandra Campedelli, che racconterà l’esperienza di allenare squadre di pallavolo femminile in Iran e Pakistan. L’incontro si svolgerà tra le 17 e le 19 e si concentrerà sulla realtà delle squadre di questi paesi e sui diritti delle donne nel mondo dello sport.

Al "ridotto" delle Muse la testimonianza dell'allenatrice che ha maturato esperienze in Medio Oriente prima come c.t. della nazionale iraniana e successivamente in Pakistan dove ha creato dal nulla una squadra di volley femminile ANCONA - Allenare una nazionale femminile di pallavolo in Iran e Pakistan. Il racconto è il filo conduttore dell’incontro in programma sabato 14 marzo 2026 al Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona, con Alessandra Campedelli, dalle 17 alle 19. Un ruolo guidato tra il 2021 e il 2024, dopo diverse esperienze maturate nel mondo dello sport, tra cui quella di allenatrice della Nazionale italiana Volley Sorde, e sviluppatosi in contesti culturali e politici molto complessi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

