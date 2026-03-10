Investito in stazione a Monfalcone | circolazione in tilt ritardi e raffica di treni cancellati

Una persona è stata investita da un treno vicino alla stazione di Monfalcone, causando il blocco totale della circolazione ferroviaria nella zona. Numerosi treni sono stati cancellati o hanno subito ritardi significativi, con disagi per i passeggeri coinvolti. La situazione ha determinato un forte rallentamento dei servizi ferroviari nella regione.

I fatti sono avvenuti verso le 6 di oggi 10 marzo. La dinamica dell'investimento è al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto assieme ai sanitari, ai vigili del fuoco e al personale della rete ferroviaria Una persona è stata investita da un treno nei pressi della stazione ferroviaria di Monfalcone e la circolazione dei convogli va in tilt. È quanto avvenuto verso le 6 di oggi 10 marzo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la Polfer di Trieste, il personale della rete ferroviaria e la polizia del Commissariato del capoluogo bisiaco. Stando a quanto si apprende, la persona sarebbe stata travolta in quanto troppo vicina ai binari. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Articoli correlati

Circolazione dei treni in tilt, guasto sulla linea Bergamo-Milano: treni cancellati e ritardi fino a 60 minutiLa giornata di oggi, giovedì 8 gennaio, si è aperta con un guasto sulla linea ferroviaria Bergamo-Milano che ha provocato forti rallentamenti e...

Leggi anche: Guasto manda in tilt la circolazione dei treni attorno alla Stazione di Milano Centrale: ritardi di 100 minuti

Una selezione di notizie su Investito in stazione a Monfalcone...

Temi più discussi: Tragedia in stazione, ragazzo travolto e ucciso da un treno; Investimento in stazione a Monfalcone: circolazione ferroviaria sospesa sulla Trieste-Venezia; Investito e ucciso da un treno a Pra', modifiche al traffico ferroviario; Tragedia in stazione a Desio, 29enne travolto e ucciso da un treno: sospesa la circolazione ferroviaria.

Investito in stazione a Monfalcone: circolazione in tilt, ritardi e raffica di treni cancellatiUna persona è stata investita da un treno nei pressi della stazione ferroviaria di Monfalcone e la circolazione dei convogli va in tilt. È quanto avvenuto verso le 6 di oggi 10 marzo. Sul posto sono ... triesteprima.it

Tragedia in stazione, ragazzo travolto e ucciso da un trenoPer il giovane, 29 anni, non c'è stato nulla da fare. Ripercussioni sulla circolazione ferroviaria sabato pomeriggio con ritardi e cancellazioni verso Milano ... milanotoday.it

Attraverso società italiane controllate il ricchissimo emirato del Golfo Persico ha investito oltre un miliardo in alberghi di lusso, alta moda e sport. Ecco la mappa del potere qatarino nella Città eterna - facebook.com facebook

Sfruttato fino all’ultimo, poi abbandonato e investito: il cane Dianne ha visto il peggio, ma ora rinasce @lazampa @LaStampa x.com