Investe due minorenni in moto e fugge | 62enne ' beccato' grazie alle telecamere dopo una settimana

Un uomo di 62 anni ha investito due minorenni in sella a un motorino e si è allontanato senza fermarsi. L’incidente è avvenuto nei giorni scorsi a Capodrise. Dopo una settimana, i carabinieri sono riusciti a identificarlo e denunciato, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno raccolto le prove.

L’incidente lo scorso 2 marzo in via Piedipongola. I due ragazzi hanno riportato traumi e contusioni. Determinanti per le indagini le telecamere di videosorveglianza e i sistemi di lettura targhe Investe due minorenni in sella a un motociclo e si allontana senza prestare soccorso. È stato identificato e denunciato dai carabinieri il presunto responsabile dell’incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi a Capodrise. Nel tardo pomeriggio di ieri, 9 marzo, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Marcianise, al termine di una mirata attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà un uomo di 62 anni, residente nel Napoletano. 🔗 Leggi su Casertanews.it

