Intesa Acen–Inps a Napoli | tavolo permanente e un canale diretto per le imprese edili

È stato sottoscritta a Napoli un' intesa tra l'Associazione dei costruttori edili di Napoli (Acen) e il coordinamento metropolitano dell' INPS con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione istituzionale e semplificare i rapporti tra imprese e amministrazione previdenziale. L'intesa introduce un canale diretto tra i due enti e prevede la creazione di un tavolo permanente di confronto, oltre all'attivazione di un' area di consulenza Inps dedicata alle aziende associate. Lo scopo è migliorare l'assistenza alle imprese edili e rendere più efficienti i flussi operativi tra uffici e operatori del settore. «Il protocollo rappresenta uno strumento per consolidare i rapporti istituzionali e aumentare il supporto alle imprese edili iscritte, in regola con tutte le prescrizioni legali», ha spiegato Antonio Savarese, presidente dell'Acen.