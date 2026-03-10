Intervento per la comunità Potenziamento dei servizi all’asilo nido ’Il Gomitolo’

L’amministrazione comunale di Chiesina Uzzanese ha approvato un intervento volto al potenziamento dei servizi dell’asilo nido ’Il Gomitolo’. L’obiettivo è migliorare le strutture e ampliare le attività offerte ai bambini. La decisione è stata presa durante una riunione ufficiale, con l’approvazione del progetto che coinvolge le risorse disponibili per l’ampliamento dei servizi dedicati ai più piccoli.

L’amministrazione comunale di Chiesina Uzzanese ha approvato ‘Insieme per crescere – Bambini, famiglie e comunità nei servizi 0–3’, nuovo progetto dedicato al potenziamento dei servizi educativi per la prima infanzia rivolto ai bambini dai 3 ai 36 mesi e alle loro famiglie realizzata dalla Selva Cooperativa Sociale. L’iniziativa prevede una serie di attività e interventi legati al nido d’infanzia comunale ‘Il Gomitolo’, per ampliare e qualificare ulteriormente l’offerta educativa, realizzate grazie alle risorse del Fondo di solidarietà comunale destinate al potenziamento dei servizi per gli asili nido. Previste, tra le altre, aperture... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Intervento per la comunità. Potenziamento dei servizi all’asilo nido ’Il Gomitolo’ Articoli correlati Potenziamento dei servizi educativi: proseguono i lavori del nuovo asilo nidoProseguono secondo cronoprogramma gli interventi finanziati dal Pnrr per la struttura che ospiterà 36 bambini. Leggi anche: La puzza di gas, l'evacuazione e l'intervento dei vigili del fuoco: cosa è successo all'asilo nido a Santa Barbara Una raccolta di contenuti su Intervento per la comunità... Temi più discussi: Intervento per la comunità. Potenziamento dei servizi all’asilo nido ’Il Gomitolo’; Pietramontecorvino avrà la sua Casa della Comunità - FoggiaToday; D.Lgs. 199/2021: obblighi sulle rinnovabili, incentivi e semplificazioni; Ex Sacro Cuore, a giugno apre la Casa di Comunità: polo dell'infanzia a settembre, intervento concluso entro la primavera 2028. Inaugurato a Loro Ciuffenna intervento per preservare la biodiversità del PratomagnoArezzo, 18 dicembre 2025 – Tutelare i territori montani, preservarne la biodiversità e sostenere le comunità che li abitano: è questo il fulcro dell’intervento di rinaturalizzazione di due aree sul ... lanazione.it Intervento per la tutela della biodiversità in PratomagnoArezzo, 19 dicembre 2025 – Tutela dei territori montani, salvaguardia della biodiversità e sostegno alle comunità locali: sono questi gli obiettivi al centro dell’intervento di rinaturalizzazione ... lanazione.it L’intervento, da 1,8 milioni di euro, sarà realizzato tenendo conto delle indicazioni della Soprintendenza, con l’utilizzo di sistemi di ponteggi. Il termine dei lavori è previsto entro il 2026 - facebook.com facebook #Venezia, intervento incidente stradale due autocisterne autostrada #A4 km 420 in dir. Trieste: prosegue lavoro #vigilidelfuoco con nucleo NBCR per travaso del carico da una delle due autocisterne coinvolte. Interdetti al traffico entrambi i sensi del tratto autos x.com