Interventi urgenti per la Pediatria dell' ospedale San Pio | l' ordine del giorno in consiglio comunale

Durante il consiglio comunale è stato presentato un ordine del giorno che chiede interventi immediati per il reparto di Pediatria dell’ospedale San Pio di Vasto. La proposta mira a garantire miglioramenti nelle condizioni del reparto e a rispondere alle esigenze dei pazienti più giovani. La discussione si focalizza sulla necessità di interventi rapidi e concreti.

Il documento presentato dal consigliere La Verghetta e sottoscirtto da altri cinque nasce dalle forti preoccupazioni emerse negli ultimi mesi in merito alle criticità che interessano il reparto Un ordine del giorno per sollecitare interventi urgenti a tutela del reparto di Pediatria dell'ospedale San Pio di Vasto. È quello presentato dal consigliere comunale vastese Alessandro La Verghetta e sottoscritto da altri cinque consiglieri, discusso nella seduta dell'assise civica di lunedì 9 marzo. "Il reparto di Pediatria - dicono i firmatari dell'ordine del giorno - rappresenta infatti un presidio sanitario essenziale non solo per la città di Vasto, ma per l'intero comprensorio.