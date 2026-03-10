Internet a singhiozzo in Brianza Il Codacons chiede verifiche

In Brianza, molti utenti stanno riscontrando problemi di connessione internet, con rallentamenti e assenza di copertura in alcune zone. La situazione ha portato il Codacons a chiedere verifiche sulle cause di questi disservizi. Le interruzioni stanno interessando diverse località, creando disagi tra chi si affida alla rete per lavoro e comunicazione quotidiana.

Internet in tilt in Brianza tra connessione lentissima e mancanza di copertura per molti utenti. Le segnalazioni di disservizi sono state raccolte dal Codacons, che invierà una segnalazione all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni affinché vengano avviate verifiche sulla qualità del servizio offerto dagli operatori in Brianza e accertate eventuali responsabilità. Molti utenti hanno riscontrato difficoltà nell'accesso ai servizi online, con rallentamenti significativi nella navigazione e, in diversi casi, la totale assenza di copertura. Le lamentele per gravi problemi di connessione e una rete estremamente lenta hanno provocato un tam...