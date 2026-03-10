Inter Samuel Eto’o e il segreto del Triplete

Oggi si celebra il quarantacinquesimo compleanno di Samuel Eto’o, ex attaccante dell’Inter nato a Douala, nel Camerun sudoccidentale, il 10 marzo 1981. Durante la sua carriera ha giocato in diversi club europei, distinguendosi per le sue prestazioni e i trofei vinti. Tra i momenti più importanti, la vittoria di tre Champions League e il contributo determinante alla conquista del Triplete con i nerazzurri.

Nato a Douala, nel Camerun sudoccidentale, il 10 marzo 1981 spegne oggi quarantacinque candeline l'ex attaccante dell'Inter Samuel Eto'o. In nerazzurro per due sole stagioni – 200910 e 201011 – ha giocato con la maglia della Benamata centodue partite segnando cinquantre reti. Nella sua esperienza meneghina oltre al Triplete ha vinto

