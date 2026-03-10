Inter rivoluzione in arrivo | via tutti gli svincolati tranne uno

L’Inter ha deciso di liberarsi di tutti gli svincolati ad eccezione di uno, con l’obiettivo di rinnovare la rosa in vista della prossima stagione. La squadra è ancora impegnata nella corsa allo scudetto, ma i dirigenti stanno pianificando aggiornamenti e cambiamenti per rafforzare il progetto futuro. La stagione è in corso, mentre queste decisioni si preparano a prendere forma.

La stagione è ancora nel vivo e l’Inter ha un obiettivo chiaro: conquistare lo scudetto. Ma mentre il campo continua a dare i suoi verdetti, in società si inizia già a ragionare su quello che accadrà dalla prossima estate, quando per i nerazzurri potrebbe aprirsi una fase di rinnovamento importante. Diversi elementi della rosa, infatti, hanno il contratto in scadenza nel 2026 e il club dovrà decidere come intervenire per ringiovanire l’organico senza perdere competitività. Tra i giocatori coinvolti ci sono Yann Sommer, Di Gennaro, Henrikh Mkhitaryan, Stefan de Vrij, Francesco Acerbi e Matteo Darmian. Resterà solo Di Gennaro che fa comodo per le liste UEFA. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Articoli correlati

Sondaggio politico, grande festa per tutti tranne uno. Notte fonda per loroNel contesto di un quadro internazionale segnato da molteplici tensioni, le più recenti rilevazioni Ipsos indicano una fase di stabilità nei rapporti...

Tutti i francesi salutano Jasmine Paolini, tranne uno: Rinderknech, che si volta dall’altra parteDopo il successo di Jasmine Paolini in Italia-Francia della United Cup, la tennista italiana è stata salutata da tutti i componenti della panchina...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Inter rivoluzione in arrivo via tutti...

Temi più discussi: Inter tra derby e futuro: da Vicario a Diaby, ecco la rivoluzione estiva di mercato. Tutti i nomi; Mercato Inter, sarà rivoluzione! 5 addii certi e 2 possibili: e verrà fatto questo acquisto; Serie A – Inter prepara un calciomercato super per l’estate: le ultimissime; TRIBUNA.COM * CHAMPIONS LEAGUE: INTER, ESTATE DI RIVOLUZIONE: OAKTREE CAMBIA STRATEGIA PER IL MERCATO.

Inter, chi va via e chi resta: rivoluzione in estate. Lautaro punto fermo, dubbi Barella e ThuramL'Inter deve fare i conti con un altro derby perso e con un ruolino negli scontri diretti piuttosto preoccupante. Ormai non può essere ... msn.com

Mercato Inter, la rivoluzione scatta in anticipo: cessioni illustri in arrivoSiamo solo a febbraio ma l'eliminazione dalla Champions League, decisamente prematura, ha anticipato la rivoluzione che riguarderà l'Inter nella prossima stagione, a partire dal portiere ... msn.com

Tarallo a Radio TuttoNapoli: “Meret Non resterà. Inter o Juventus possibili destinazioni” Il futuro di Alex Meret torna al centro del dibattito. Durante la trasmissione PassioNapoli su Radio TuttoNapoli, Luciano Tarallo ha espresso la propria opinione sulla possi facebook

Progetto Inter, vinco poi cambio: le strategie, i nomi, gli addii e i piani per il mercato x.com