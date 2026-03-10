Dopo la sconfitta nel derby milanese, l’Inter ha visto molti dei suoi giocatori chiudere le operazioni di recupero in infermeria. La squadra di Cristian Chivu si è presentata in campo senza alcuni titolari chiave, in un momento in cui il tecnico sta pianificando le strategie per riavere i protagonisti principali. La situazione ha portato a un alleggerimento delle riserve di giocatori disponibili.

La sconfitta nella stracittadina milanese ha innescato una ridda di analisi focalizzate sugli errori individuali e sulla gestione arbitrale, ma esiste un fattore strutturale che rischia di essere sottostimato: l’ Inter di Cristian Chivu è scesa in campo priva della sua spina dorsale. La capolista ha dovuto rinunciare contemporaneamente a quattro pilastri — Dumfries, Calhanoglu, Lautaro e Thuram — la cui assenza ha alterato profondamente quei meccanismi tattici consolidati sin dalle gestioni di Conte e Inzaghi. Senza la spinta asimmetrica a destra e il riferimento della “ThuLa”, il sodalizio nerazzurro ha perso quella verticalità che solitamente costringe gli avversari a non raddoppiare sistematicamente su Dimarco. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Inter, l’infermeria svuota il derby: il piano di Chivu per riavere i big

