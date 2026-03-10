Inter il patto di Appiano | Chivu e la dirigenza blindano il primato dopo il derby

A poche ore dalla sconfitta nel derby, a Appiano Gentile si è tenuto un incontro tra la dirigenza dell'Inter e il tecnico Chivu. Durante il vertice, sono state discusse strategie e confermato il sostegno al progetto tecnico. La riunione ha coinvolto i membri principali dello staff e i rappresentanti societari, senza annunci ufficiali o decisioni pubbliche.

A poche ore dalla bruciante sconfitta nella stracittadina, ad Appiano Gentile è andato in scena un vertice ad alto contenuto simbolico e strategico. Cristian Chivu ha radunato la squadra per un discorso volto a spegnere sul nascere ogni principio di allarme, supportato dalla presenza fisica della dirigenza al gran completo: da Marotta a Zanetti, fino ad Ausilio. Il messaggio filtrato dal "Bunker" nerazzurro è improntato a un realismo analitico: la delusione per il gol di Estupiñan deve essere archiviata in favore della consapevolezza di un +7 in classifica che resta un margine rassicurante, a patto di ritrovare immediatamente la ferocia agonistica smarrita sotto le luci di San Siro.