Dumfries potrebbe tornare in campo dalla prima minuto nell'incontro tra Inter e Atalanta. La squadra nerazzurra ha alcuni giocatori infortunati, ma non sono stati specificati i nomi o le condizioni. La partita si avvicina e l'attenzione è rivolta anche alla disponibilità dei giocatori chiave. Seguiranno aggiornamenti sulle formazioni ufficiali e le condizioni dei giocatori.

Inter News 24 Inter Atalanta, Dumfries pronto a tornare dal 1?! E gli infortunati. Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il momento della stagione è di quelli che non permettono distrazioni, specialmente dopo l’amarezza lasciata dal recente derby della Madonnina. Nonostante la giornata di riposo concessa da Cristian Chivu, l’ ex difensore romeno oggi carismatico allenatore dell’Inter, la voglia di riscatto del gruppo è emersa con forza. Nella giornata odierna, infatti, quattro pilastri dei nerazzurri hanno deciso di rinunciare al tempo libero per presentarsi al centro sportivo di Appiano Gentile. I quattro fedelissimi di Chivu al lavoro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i protagonisti di questo gesto di grande professionalità sono stati Hakan Calhanoglu, Marcus Thuram, Lautaro Martinez e Denzel Dumfries. 🔗 Leggi su Internews24.com

