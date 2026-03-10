Innovazione tecnologica nostalgia e divertimento al Model Expo Italy

La ventunesima edizione di Model Expo Italy si è tenuta nei padiglioni di Veronafiere il 7 e 8 marzo. La manifestazione ha attirato appassionati di modellismo statico e dinamico provenienti da diverse regioni italiane, offrendo esposizioni, workshop e dimostrazioni di tecnologie innovative. Durante i due giorni, sono stati presentati numerosi modelli e nuove attrezzature, con un’attenzione particolare alle novità del settore.

L’evento ha mostrato una crescita rispetto al passato, occupando una superficie espositiva superiore a 65.000 metri quadrati distribuiti in quattro padiglioni, un incremento rispetto ai circa 55.000 metri quadrati dell'edizione 2018. Anche il numero di espositori ha registrato un balzo in avanti, passando dai 380 di otto anni fa ai 500 attuali, evidenziando il crescente interesse delle aziende per il contatto diretto con un pubblico che si è stabilizzato intorno alle 70mila presenze. Questa evoluzione ha trasformato una fiera di settore in un festival della creatività, dove la tradizione manuale del modellismo si fonde con le nuove tecnologie digitali e la cultura nerd. 🔗 Leggi su Veronasera.it Articoli correlati A Veronafiere torna Model Expo ItalyTaratatà, le pagelle: Bonolis un Marzullo logorroico (5), Panariello e 'la moglie brutta' (4), l'eterna incredulità di Max Pezzali (9) Verona si... K?pop e modellismo a Model Expo Italy: biplani, mattoncini e icone degli Anni ’80Model Expo Italy si prepara a trasformare Veronafiere in un grande viaggio attraverso il modellismo e l’immaginario pop contemporaneo.