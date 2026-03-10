Infortunati Parma ecco come stanno Bernabè e Britschgi! Le ultimissime sulle loro condizioni

Due giocatori del Parma, Bernabè e Britschgi, sono stati coinvolti in infortuni e le loro condizioni vengono aggiornate in vista della prossima trasferta a Torino. Le ultime notizie indicano che entrambi hanno accusato problemi fisici, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulle gravità degli infortuni o sui tempi di recupero. La squadra monitora con attenzione la situazione dei due calciatori.

«Il Parma si è difeso bene e ha saputo tenere il campo con attenzione, anche senza alcuni uomini chiave». Vanoli si è trovato costretto a fare a meno di Kean, ancora alle prese con i postumi di un colpo alla tibia rimediato a Udine, tanto che non è stato nemm - facebook.com facebook

