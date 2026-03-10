Informazioni e sconti | il Comune consegna il Kit nuovi residenti

Sabato nel Comune di Montespertoli si è tenuto l’incontro di benvenuto dedicato ai nuovi residenti arrivati nell’ultimo anno. La sala era piena di persone con molte domande e interesse a conoscere meglio il paese. Durante l’evento, il Comune ha distribuito anche il Kit con informazioni e sconti dedicati ai nuovi arrivati.

Una sala piena, tante domande e la curiosità di conoscere meglio il paese. Si è svolto sabato nel Comune di Montespertoli l’incontro di benvenuto dedicato ai nuovi residenti che nell’ultimo anno hanno scelto di trasferirsi nel territorio comunale. Un momento semplice ma partecipato, pensato per creare fin da subito una conoscenza reciproca tra l’Amministrazione comunale e chi ha deciso di iniziare una nuova fase della propria vita a Montespertoli. Durante l’incontro è stato presentato il Kit nuovi residenti, uno strumento ideato dal Comune per facilitare l’accesso ai servizi, orientarsi nella vita del paese e scoprire le opportunità offerte dal territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

