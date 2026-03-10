Infantino sorprende tutti | Sono tifoso dell’Inter Ecco chi era il mio idolo

Il presidente della FIFA ha rilasciato un’intervista a AS in cui ha dichiarato di essere tifoso dell’Inter e di aver avuto come idolo il calciatore Evaristo Beccalossi, il numero dieci della squadra milanese. La sua passione per il club e il giocatore è stata resa nota pubblicamente, suscitando sorpresa tra gli appassionati di calcio. La dichiarazione si inserisce in un contesto di rivelazioni personali fatte dal dirigente.

Infantino in un'intervista ai microfoni di AS ha svelato la sua fede nerazzurra e la passione per Evaristo Beccalossi, il numero dieci del club meneghino. Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha rilasciato un'intervista al quotidiano spagnolo AS svelando la sua passione per l'Inter. TIFOSO – « Sono un grande appassionato di calcio fin da bambino. Ho molti idoli. Ricordo il Mondiale di Spagna del 1982. L'Italia lo vinse, con Paolo Rossi e tutta quella squadra di grandi giocatori. Per me è stato spettacolare. Avevo dodici anni all'epoca. È una squadra importante, un momento che mi è rimasto impresso nel cuore. Sono anche tifoso dell'Inter.

