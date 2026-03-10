Il presidente della Fifa ha dichiarato in un’intervista che nel giro di un mese sono stati richiesti 500 milioni di biglietti per i prossimi Mondiali di calcio. Ha inoltre menzionato le nuove leggi che entreranno in vigore, tra cui quella denominata “Vinicius”. L’intervista si è concentrata sui dettagli organizzativi e sulle richieste di biglietti, evitando commenti sulla situazione politica o sulla guerra.

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha rilasciato un’intervista ad As dove ha parlato dei prossimi Mondiali di calcio e delle nuove leggi che saranno in atto, come quella “Vinicius”. Che ruolo pensi che la stampa sportiva giochi sul calcio? “ E’ una cosa molto importante. Le persone sono in attesa di leggere, non solo le notizie, ma anche i commenti e le critiche che ci possono essere, soprattutto quando sono per migliorare il gioco “. La Coppa del Mondo viene di pari passo con i problemi sociali. “ La Coppa del Mondo sarà fantastica, fenomenale, c’è un’aspettativa senza precedenti negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. In quattro settimane abbiamo avuto più di 500 milioni di richieste di biglietti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Infantino intervistato da As (ma evita risposte sulla guerra): “In un mese richiesti 500 milioni di biglietti per il Mondiale”

