Indieretta Show | al Musicus Concentus Davide Toffolo tra talk canzoni e disegni

Al Musicus Concentus, la rassegna Indieretta Show prosegue con un nuovo appuntamento alla Sala Vanni. L'ospite della serata è Davide Toffolo, che partecipa a un evento che combina talk, esecuzioni musicali e disegni dal vivo. La serata si inserisce nel calendario delle iniziative in programma dopo il riscontro positivo delle prime date.

Dopo il successo dei primi appuntamenti, prosegue la programmazione del Musicus Concentus alla Sala Vanni. Qui, in collaborazione con Blackcandy Produzioni, venerdì 20 marzo 2026 alle ore 21:15 andrà in scena un nuovo appuntamento con Indieretta Show, il salotto musicale ideato e condotto da Francesco "Maestro" Pellegrini (Zen Circus). Indieretta Show è un format itinerante che unisce racconto e musica, dialogo e performance, in un'atmosfera intima e raccolta che richiama la dimensione di un vero salotto di casa. Sul palco si alternano conversazione e canzoni, creando uno spazio di confronto diretto tra artista e pubblico, che può intervenire e porre domande.

