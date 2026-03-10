Stanotte, in occasione degli ottavi di finale a Indian Wells, il tennista italiano sfiderà il brasiliano Fonseca. La partita segue la sconfitta di ieri nel doppio, quando ha perso contro la coppia formata da Granollers e Ceballos. L’incontro sarà trasmesso in diretta, con orario ancora da comunicare. La sfida si svolgerà sul campo principale del torneo.

Sinner in campo stanotte contro il brasiliano Fonseca negli ottavi di finale. Ieri la sconfitta nel doppio contro Granollers e Ceballos Prosegue il cammino di Jannik Sinner nel prestigioso Indian Wells Masters 1000. Il tennista italiano tornerà in campo nella notte tra martedì 10 marzo e mercoledì per affrontare il brasiliano João Fonseca negli ottavi di finale del torneo californiano. Il match è in programma alle ore 2 di notte italiane e rappresenta un passaggio importante nel percorso dell’azzurro in uno dei tornei più rilevanti del circuito dopo gli Slam. Sinner arriva alla sfida in un buon momento di forma, determinato a proseguire la propria corsa nel tabellone del singolare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Indian Wells, Sinner sfida Fonseca dopo la sconfitta nel doppio: orario e dove vedere il match

Articoli correlati

Indian Wells 2026, Sinner-Fonseca: orario e dove vedere la sfidaMilano, 10 marzo 2026 - C'è Joao Fonseca sulla strada di Jannik Sinner al Masters 1000 di Indian Wells.

Indian Wells 2026, Sinner-Svrcina: orario e dove vedere la sfidaMilano, 6 marzo 2026 - E' tutto pronto ormai per il debutto di Jannik Sinner al Masters 1000 di Indian Wells.

Tutti gli aggiornamenti su Indian Wells

Temi più discussi: Quote Sinner vincente Indian Wells 2026: riparte la sfida ad Alcaraz; Sinner, quando gioca a Indian Wells? La data del match con Shapovalov; Jannik Sinner - Joao Fonseca a Indian Wells 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; È finalmente un Sinner brillante: battuto Shapolavov, è agli ottavi a Indian Wells. Sto cercando di alzare il livello.

LIVE Sinner-Fonseca, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: nella notte il primo atto di una nuova rivalitàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-GIBSON (NON PRIMA DELLE 21.00) Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del ... oasport.it

Indian Wells 2026, Sinner-Fonseca: orario e dove vedere la sfidaPrimo confronto in assoluto fra i due. Il talento brasiliano ha alle spalle le vittorie contro Khachanov e Paul ... msn.com

Carlos Alcaraz fa 22 vittorie su 25 partite giocate a Indian Wells, l'unico nella storia ad aver fatto meglio dello spagnolo è Jimmy Connors con 23 - facebook.com facebook

Carlos Alcaraz ha perso il primo set del suo torneo, ma è uscito vincente in rimonta dalla sfida contro Arthur Rinderknech al terzo turno di Indian Wells Al termine del match Carlitos è intervenuto in conferenza stampa, scherzando sul livello dei suoi avv x.com