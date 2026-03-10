A Indian Wells, Jannik Sinner si prepara ad affrontare Joao Fonseca negli ottavi di finale del torneo Masters 1000. Dopo un giorno di riposo, il tennista italiano scenderà in campo contro il brasiliano, attualmente al 35º posto nel ranking ATP. La partita si svolgerà nel corso della giornata e sarà possibile seguirla in diretta televisiva.

Dopo un giorno di riposo come avviene nei tornei Masters 1000, Jannik Sinner torna in campo agli ottavi di finale di Indian Wells per affrontare il talento brasiliano Joao Fonseca, attuale numero 35 del ranking Atp. La prova contro Shapovalov vinta senza affanni fa ben sperare l’altoatesino per il prosieguo del torneo Chi è Fonseca. 19enne nato a Rio de Janeiro, il campione delle Next Gen Atp Finals del 2024 è diventato il numero 1 junior nel settembre 2023 entrando nella top ten della classifica Atp appena 16 mesi dopo raggiungendo il 24° posto come best ranking, fin qui, della sua carriera, dopo aver vinto il torneo di Basilea nel novembre del 2025. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Indian Wells, Sinner-Fonseca: chi è l’avversario e dove vedere la gara in tv

