Il 10 marzo 2026, a Milano, si è annunciato che Jannik Sinner affronterà Joao Fonseca al Masters 1000 di Indian Wells. La partita è programmata e l'orario di inizio è stato comunicato, con la sfida che sarà trasmessa in diretta. Sinner e Fonseca si scontreranno in uno degli incontri del torneo statunitense.

Milano, 10 marzo 2026 - C'è Joao Fonseca sulla strada di Jannik Sinner al Masters 1000 di Indian Wells. Dopo essere approdato agli ottavi di finale battendo il ceco Dalibor Svrcina (6-1, 6-1) e il canadese Denis Shapovalov (6-3, 6-2), l'azzurro si appresta ad affrontare il brasiliano classe 2006, che in California sta brillando. Il numero 35 del mondo, nato a Rio de Janeiro, ha alle spalle l'affermazione ai danni del belga Raphaël Collignon (7-6, 6-4), ma soprattutto i successi contro il russo Karen Khachanov (4-6, 7-6, 6-4) e lo statunitense Tommy Paul (6-2, 6-3). Fonseca, che in carriera ha avuto come best ranking la 24° posizione e che... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Indian Wells 2026, Sinner-Fonseca: orario e dove vedere la sfida

