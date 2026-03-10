Indagine degli Usa sull' attacco mortale alla scuola in Iran

Gli Stati Uniti stanno conducendo un'indagine sull'attacco che ha colpito una scuola nello Stretto di Hormuz, causando la morte di 175 persone, tra cui 165 bambine, nei primi giorni di un conflitto tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. L'evento ha provocato un grande impatto sulla regione e ha attirato l'attenzione internazionale.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. I Guardiani della Rivoluzione iraniani rispondono a Trump. "Saremo noi a decidere la fine della guerra - ha dichiarato il portavoce dei Pasdaran in un comunicato pubblicato da diversi media iraniani - l'equilibrio e il futuro status della regione sono ora nelle mani delle nostre forze armate.