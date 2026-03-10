Incrocio Due Mari | 6 feriti elisoccorso e pompieri sul

Un grave incidente si è verificato oggi pomeriggio alle 17:00 all’incrocio tra viale Fratelli Rosselli e la statale 73 Senese Aretina. Sei persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale con un elicottero di emergenza. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e gestione della scena.

Un drammatico scontro stradale ha colpito l'incrocio tra viale Fratelli Rosselli e la statale 73 Senese Aretina, oggi pomeriggio alle 17:00. Sei persone sono rimaste ferite nello schianto verificatosi sul futuro tratto della strada delle Due Mari, richiedendo un massiccio intervento dei soccorsi. La scena del sinistro è stata immediatamente presa in carico dai vigili del fuoco del comando di Arezzo, che hanno lavorato per liberare il conducente dell'auto rimasto intrappolato nell'abitacolo. Sul luogo dell'incidente si sono susseguiti i mezzi della catena del 118, inclusi l'automedica e l'auto infermieristica di Arezzo, oltre a ambulanze della Misericordia di Arezzo, due unità della Croce Bianca di Arezzo e una della Misericordia di Terranuova Bracciolini.