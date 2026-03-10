Incontri con l' alpinista nella casa circondariale

Nella casa circondariale di Chieti si svolgono incontri tra un alpinista e i detenuti, nel quadro di una collaborazione tra il Centro provinciale per l’istruzione degli adulti di Pescara e Chieti, diretto da Michela Braccia, e Eugenio Di Marzio. L'iniziativa coinvolge il mondo dell'alpinismo e promuove attività di solidarietà tra i partecipanti, offrendo loro l'opportunità di condividere esperienze legate alle scalate e alle sfide dell’alta quota.

Si rinnova infatti la collaborazione tra il Cpia con l’alpinista Eugenio Di Marzio, past president della sezione Majella del Club alpino italiano di Chieti Tra alpinismo e solidarietà, le porte del carcere di Chieti aprono al mondo dell'alta quota. Si rinnova infatti la collaborazione tra il Cpia (Centro provinciale per l’istruzione degli adulti) delle province di Pescara e di Chieti, diretto da Michela Braccia, con l’alpinista Eugenio Di Marzio, past president dellasezione Majella del Club alpino italiano di Chieti. Due incontri con videoproiezione a cura dell’alpinista sono in programma nelle due case circondariali di Chieti e Pescara e di Chieti, dirette rispettivamente da Franco Pettinelli e da Arianna Colonna. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Articoli correlati Nella casa circondariale di Siena si può diventare sommelierUna formazione specializzata e di alto livello è una dote preziosa per il mercato del lavoro. Violenza alla Casa Circondariale di Avellino: nuova aggressione nella sezione protettiAvellino, 22 dicembre 2025 – Un altro episodio di violenza scuote la Casa Circondariale di Avellino. Approfondimenti e contenuti su Incontri con l'alpinista nella casa... Discussioni sull' argomento Riparte il ciclo di serate 2026 A tu per tu con i grandi dello sport il 13 marzo con l’alpinista Marco Milanese; A Terni la 16° edizione di Vette in Vista; L'alpinista Hervé Barmasse a Fara San Martino racconta le sue imprese sulle cime di tutto il mondo; Hervé Barmasse: il tour dell’alpinista arriva in centro Italia e in Sardegna. A Luino il racconto del K2: Massimo Palazzi dialoga con l’alpinista Tommaso LamantiaLa serata promossa dal Premio Chiara sarà così un doppio viaggio: da un lato la memoria storica della spedizione del 1954, dall’altro l’esperienza diretta di un alpinista contemporaneo che ha riportat ... varesenews.it Ogni volta che incontri un sardo, stai stringendo la mano a qualcuno il cui DNA non è cambiato quasi per niente da diecimila anni. Non è una metafora. È genomica. La Sardegna è un'isola mediterranea. Ma non è mai stata solo questo: è sopravvissuta, geneti - facebook.com facebook Questi i prossimi 5 incontri in campionato di #Milan ed #Inter. Pensate la formazione di Massimiliano #Allegri possa ancora rientrare in corsa per lo scudetto x.com